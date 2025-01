William Gomes já está a caminho de Portugal, para assinar contrato com o FC Porto.

Como o Maisfutebol noticiou, o jovem extremo de 18 anos era um objetivo antigo de André Villas-Boas, que conseguiu chegar a acordo com o São Paulo, numa transferência que envolve também Wendell.

O lateral esquerdo faz o caminho inverso e inclusivamente já não esteve esta quarta-feira na sessão de treino de Martín Anselmi, devendo também nas próximas horas ser anunciado como reforço do São Paulo.

William Gomes é uma das maiores promessas do futebol do São Paulo nos últimos anos, tendo-se estreado na equipa profissional na temporada passada (fez 16 jogos e anotou três gols). Tem aubda várias internacionalizações pelas seleções de formação do Brasil.