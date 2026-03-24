William Gomes atravessa a melhor temporada (em termos de números) na carreira e não esconde a satisfação de ter superado um período de adaptação diferente do que esperava no FC Porto.

Em entrevista ao globoesporte, o extremo brasileiro recorda algumas conversas que teve com Jorge Costa e a forma como o ajudou a ultrapassar essa fase inicial. Contratado em janeiro do último ano, fez apenas um golo nos 11 jogos que realizou pela equipa principal.

«A temporada tem sido muito boa para mim, a melhor da minha carreira. Fui feliz nos últimos jogos e o apoio dos adeptos é gratificante, vejo o meu trabalho ser valorizado», revela.

«Todos os jogadores passam por um período de adaptação e não é fácil. O meu início no FC Porto não foi como esperava. Imaginava jogar mais, a equipa não estava bem na Liga e as coisas foram complicadas. Falava com o Jorge Costa, ele dizia-me sempre que era normal passar por essa fase e que devia continuar a trabalhar. Confiei muito nisso», refere.

No que toca às inspirações, William Gomes coloca Neymar no patamar mais alto (ídolo), ainda que também encontre parecenças com as características de Vinicius Júnior.

«Inspiro-me muito no Neymar e no Vinicius Júnior, porque são jogadores com características semelhantes às minhas. Claro que o Cristiano e o Messi também me inspiram, por tudo o que fizeram e o talento que têm, mas o Neymar é o único que já conheci. Tirei uma foto com ele e é o único ídolo que conheci», acrescenta.