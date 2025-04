Aos 19 anos, William Gomes está a viver os primeiros meses no futebol europeu ao serviço do FC Porto, tendo trocado o São Paulo pelos Dragões na última janela de transferências.

O jogador brasileiro revelou que a falta de oportunidades no Brasil levou a que procurasse novos voos, desvendando pormenores da adaptação ao FC Porto e ao futebol português.

«Todo o jogador quer jogar. Eu tinha muita vontade de jogar. Eu achava que merecia as oportunidades. Nunca deixei que isso me afetasse, trabalhava igual. A partir do momento que chegou uma oportunidade de vir para o FC Porto, decidi aproveitar», referiu, em conversa com o jornalista André Hernan, no Youtube.

«O FC Porto foi a melhor opção. Eu sei que tenho capacidade para chegar longe e chegar aqui foi um passo muito grande na minha carreira. No início é sempre muito diferente, uma cultura diferente do Brasil, mas acho que me estou a adaptar bem nestes dois meses. Estou a gostar bastante», confidenciou o jogador.

Apesar do receio inicial, William revelou que foi bem acolhido no plantel portista, deixando elogios aos companheiros de equipa, lembrando o percurso de Deco no clube.

«Tenho boa relação com Pepê, Otávio e Samu, Fábio Vieira, ando sempre com eles. O grupo acolheu-me muito bem, até me impressionei porque pensava: “Vai ser difícil entrosar-me com o grupo’. Foi totalmente diferente», confessou, revelando o apreço pelo argentino Alan Varela, considerando-o «muito bom jogador», não deixando de elogiar o compatriota Pepê. «O Pepê é incrível. Desde que cheguei, acolheu-me muito bem», destacou.

«O Deco não é brasileiro, mas jogou muito tempo no Brasil. Aqui é um ídolo. Quando estamos a chegar ao Estádio do Dragão há muitas fotos do Deco. Ele é um dos melhores jogadores da história do Porto», afirmou, ainda.

Questionado sobre o momento e as ambições da equipa portista, William Gomes foi claro. «Neste momento estamos em quarto lugar do campeonato, mas a ambição é classificarmo-nos para a Champions», garantiu o jogador, que já realizou sete jogos pelos dragões esta temporada, encontrando-se de momento a recuperar de lesão.