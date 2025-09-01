O FC Porto tem praticamente tudo fechado para anunciar mesmo em cima do fecho do mercado a contratação por empréstimo do lateral-direito Pedro Lima, que pertence aos ingleses do Wolverhampton, segundo apurou o Maisfutebol.

A restar apenas questões burocráticas para garantir o reforço, que chega sem opção de compra, a ideia dos dragões passa por colocar o internacional brasileiro sub-19 para treinar com a equipa A e jogar na equipa B.

Aos 19 anos, o jovem ala chegou ao futebol inglês na temporada passada, tendo feito até agora apenas seis jogos pela equipa principal. Acabou por ser mais aproveitado nos bês.

Pedro Lima foi formado no Sport do Recife e acabou vendido ao Wolverhampton por aproximadamente sete milhões de euros.