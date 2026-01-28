Yacine Brahimi recorda a mudança do Granada para o FC Porto, após a prestação da Argélia no Mundial de 2014, e fala no início de uma «grande história».

Em declarações à QSL Chats, o internacional argelino e atual jogador do Al Gharafa destaca a mudança para o Porto e o «choque» que sentiu na primeira vez que visitou a cidade «Invicta». Recorde-se que Brahimi fez 54 golos e 34 assistências nos 215 jogos que realizou pelo FC Porto, tendo conquistado uma Liga e uma Supertaça.

«O Mundial de 2014 é uma memória muito importante para mim, uma felicidade muito grande. Foi o meu primeiro grande torneio e fizemos história com a Argélia. Foi depois do Mundial de 2014 que assinei pelo FC Porto e, antes de ir, não conhecia muito bem a cidade nem o clube. Até estava à espera de ir para Inglaterra, mas quando visitei o Porto foi um choque. Um grande clube. Começou aí uma grande história», refere.

«Jogar pelo FC Porto foi uma sensação incrível. A atmosfera com os adeptos no Estádio do Dragão era simplesmente fantástica», acrescenta o jogador.