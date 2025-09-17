Yann Karamoh vai ser reforço do FC Porto até final da época
Extremo francês de 27 anos vai alternar entre a equipa A e a equipa B
Extremo francês de 27 anos vai alternar entre a equipa A e a equipa B
O FC Porto está muito próximo de garantir a contratação de Yann Karamoh, soube o Maisfutebol.
Trata-se de um extremo francês, de 27 anos, que vai assinar contrato até final da temporada. O jogador deve chegar entre hoje, quarta-feira, e amanhã ao Porto, para realizar os exames médicos e assinar contrato.
Yann Karamoh estava livre no mercado, após ter terminado contrato com o Torino, não tinha arranjado um clube desde então e por isso chega a custo zero, podendo reforçar de imediato o FC Porto.
Trata-se, de resto, de um jogador que o treinador Francesco Farioli pediu e com o qual já trabalhoi no Karamumruk, para além de ser também bem conhecido do adjunto Lino Godinho, que trabalhou com ele no Torino.
Vai alternar entre equipa A e a equipa B, ao estilo Pedro Lima.
Yann Karamoh é um jogador que tanto pode jogar como extremo como segundo avançado, que nasceu na Costa do Martim, mas que é internacional jovem francês. Foi formado no Racing Paris e no Caen, tendo ainda passado por Inter Milão, Bordéus, Parma, Torino, Montpellier e Karagumruk.
Refira-se que Yann Karamoh será o último reforçoi do FC Porto, não estando previsto que o clube vá atrás de um central livre no mercado, de forma a colmatar a lesão de Nehuén Pérez.