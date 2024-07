O FC Porto despediu-se esta terça-feira do estágio de pré-época na Áustria, com uma vitória diante do Sturm Graz que contou com um convidado muito especial: Zlatko Zahovič.

O antigo médio dos dragões – e também do Benfica e do Vitória de Guimarães – esteve com o presidente do clube, André Villas-Boas, e o diretor para o futebol Jorge Costa, com quem partilhou balneário nos azuis e brancos. Recebeu, inclusivamente, uma camisola do emblema portista.

«Vim com todo o gosto ver o jogo, estar com amigos, especialmente o Jorge Costa, um grande capitão», começou por dizer, à SportTV.

«Mudanças no FC Porto? É a vida. O FC Porto passou por uma grande mudança sim, mas o FC Porto é sempre FC Porto. Não tenho dúvidas de que irá continuar a ser um grande clube com grande sucesso. O FC Porto tem a gente certa», continuou.

Zahovic antecipou ainda a luta pelo título em 2024/25: «São os três candidatos... e há ainda o meu Vitória de Guimarães. O Sporting está com mais confiança, mas o Benfica é o Benfica e o FC Porto é o FC Porto. Vai ser uma grande luta.»