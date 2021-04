O futebolista espanhol do FC Porto, Toni Martínez, afirmou que o nigeriano Zaidu Sanusi, colega de equipa esta temporada, é talvez o jogador mais rápido que apanhou na carreira, bem como o mais engraçado do plantel azul e branco.

«Ele é o mais engraçado, está sempre a brincar com os colegas de equipa e mete-se com toda a gente. Ele é muito rápido. É, provavelmente, o jogador mais rápido que vi na minha vida», disse o ex-Famalicão, em entrevista ao The Sportsman, na quinta-feira, vincando ainda elogios de trabalho e experiência a Pepe.

«Com o Pepe, podes aprender um pouco todos os dias. Teve uma grande carreira e dez anos num dos melhores clubes do mundo [ndr: Real Madrid]. Ter estado lá dez anos diz muito sobre ele. A carreira que teve em Portugal também. Podes aprender a cada dia e a personalidade dele também é boa, porque ele tenta ajudar cada jogador e mostra o que fazer dentro e fora de campo. É a coisa mais importante, a personalidade dele», apontou.

Por outro lado, Toni Martínez, que está em época de estreia na Liga dos Campeões, lançou a eliminatória ante o Chelsea, nos quartos de final – o primeiro jogo é na quarta-feira, em Sevilha – reconhecendo a dificuldade ante os ingleses, mas também a esperança no apuramento.

«Cada adversário vai ser difícil. Temos um jogo da Liga este fim-de-semana [ndr: amanhã, sábado, com o Santa Clara] antes de jogar a Liga dos Campeões. Estamos focados no jogo da Liga, depois vamos ver o Chelsea e estamos preparados para este jogo. Queremos ir para a próxima ronda e à final, mas sabemos que este vai ser um jogo difícil. Vamos estar preparados, com certeza», referiu o dianteiro, que leva dois golos nos 16 jogos em que participou pelo FC Porto.