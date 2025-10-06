FC Porto: Zaidu chamado à última hora para a seleção
Substitui o lesionado Bright Osayi-Samuel
O lateral-esquerdo Zaidu Sanusi, do FC Porto, foi convocado para a seleção da Nigéria, para os jogos ante Lesoto (fora, 10 outubro) e Benim (casa, 14 outubro), os últimos dois no grupo C da qualificação africana para o Mundial 2026.
Zaidu não foi inicialmente convocado pelo selecionador Éric Chelle, mas acabou chamado este fim de semana para o lugar do lesionado Bright Osayi-Samuel.
A Nigéria segue na corrida pelo apuramento direto através do primeiro lugar, ou por ser um dos quatro melhores segundos classificados entre os nove grupos da qualificação africana, que dá acesso a disputar o play-off de apuramento.
A seleção nigeriana ocupa o terceiro lugar, com 11 pontos (os mesmos do Ruanda, quarto) e a três de Benim e África do Sul, ambos com 14 pontos nos dois primeiros lugares.
