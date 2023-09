O futebolista nigeriano Zaidu está com uma «lesão muscular na coxa esquerda», sofrida em Hamburgo, na terça-feira, ante o Shakhtar Donetsk, no duelo da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, informou o FC Porto.

Zaidu saiu ao intervalo do jogo com o Shakhtar, tendo Wendell entrado para a segunda parte. No final do encontro, o treinador, Sérgio Conceição, explicou a substituição (ver vídeo associado).

Na nota diária do treino, realizado esta quarta-feira no Estádio do Dragão, já com vista à receção de sábado ao Gil Vicente, constam ainda os nomes de Iván Marcano, Gabriel Veron, Danny Namaso e Evanilson, todos em «tratamento».

O FC Porto volta a treinar a partir das 10h30 de quinta-feira, no Olival.

Os dragões recebem o Gil Vicente para a 6.ª jornada da I Liga, num jogo agendado para as 20h30 de sábado.

