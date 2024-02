O FC Porto já aquece motores para o reatar do encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, nos Açores, diante do Santa Clara. Na ressaca do empate no reduto do Gil Vicente, os azuis e brancos não contaram com os lesionados Taremi, Marcano e Gonçalo Ribeiro.

Por sua vez, Pepê esteve afastado do relvado e realizou trabalho de ginásio, uma vez que está a contas com uma mialgia na coxa direita, contraída durante a partida em Barcelos e que obrigou o brasileiro a ser substituído.

Quanto a Zaidu, o lateral nigeriano foi operado – também esta segunda-feira – ao joelho esquerdo. A intervenção, liderada por José Carlos Noronha, foi realizada no Hospital São Francisco do Porto, sem suscitar qualquer problema.

Os dragões jogam nos Açores esta quinta-feira, a partir das 16h. Este encontro dos «quartos» da Prova Rainha foi interrompido aos 27 minutos, devido às más condições do relvado, fustigado pela chuva que se abateu sobre Ponta Delgada. Três semanas depois deverá ficar definido quem cruza destinos com o Vitória de Guimarães nas meias-finais da prova.

O FC Porto volta a treinar na manhã desta terça-feira, pelas 10h30, no Olival.

O jogo nos Açores antecede o clássico com o Benfica, agendado para as 20h30 de domingo, a contar para a 24.ª jornada da Liga.