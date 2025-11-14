Zaidu e William Gomes protagonizaram momentos divertidos num vídeo publicado esta sexta-feira pelo FC Porto, que desafiou a dupla a adivinhar o significado de algumas expressões do Porto.

Quando ouviram a palavra «graveto», tanto o nigeriano como o brasileiro ficaram sem perceber do que se tratava, até que tiveram uma pequena ajuda e logo concluíram que se tratava de «dinheiro», para alegria de Zaidu.

E, por falar em ajuda, tudo ficou mais fácil quando Diogo Costa se juntou aos colegas e deu algumas dicas sobre o que era «vergar a mola», «laurear a pevide», «mandar bitaites» e «vai-me à loja», entre outras expressões tipicamente portuenses.