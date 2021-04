O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta quarta-feira que não acredita em cansaço físico para as últimas jornadas do campeonato – faltam sete até final – nomeadamente em jogadores como Sérgio Oliveira e Corona, dos mais utilizados pelo técnico.

Questionado sobre o alegado cansaço que ambos possam ter sentido frente ao Nacional, na Choupana, na vitória por 1-0 no último domingo, Conceição lembrou a exibição contra o Chelsea e acredita que «vão estar como o aço» daqui a dois ou três jogos.

«Contra o Chelsea pressionámos os 90 minutos e foi de forma organizada e não à toa», destacou, ainda, sobre a atuação física dos seus atletas.

Conceição falou ainda da tradição do Ramadão nesta fase – vai de 13 de abril a 12 de maio – e que, no FC Porto, tem casos como o de Zaidu Sanusi na equipa principal. O treinador respeita, até porque antes do jogador há a pessoa e que, apesar de o trabalho do departamento médico e do nutricionista ajudar, acaba por não ser o ideal perante o cumprir religioso.

«Do Ramadão, nós já sabíamos e há jogadores que cumprem. Tem a ver com crenças, com religião e aí não me meto. Da minha parte, no tempo da Quaresma também faço o meu jejum. Não tenho de criticar, tenho é de ajudar. Temos um departamento médico e o nosso nutricionista, dentro do assunto, que sabe controlar e contornar a dificuldade. Se é o ideal? Não, mas há situações importantes e de relevância para algumas pessoas. Falo de pessoas, nem é de jogadores. Temos de respeitar isso», apontou.

O FC Porto recebe o V. Guimarães às 21 horas de quinta-feira.