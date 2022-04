Zaidu e Taremi, jogadores do FC Porto que estão a cumprir o jejum associado ao Ramadão, pediram comida durante a primeira parte do clássico com o Sporting, no Estádio do Dragão.

O pontapé de saída foi dado às 20h15 e o por do sol foi às 20h19. Pouco depois, foi possível ver Mehdi Taremi a fazer o gesto de comida, incluindo para o árbitro da partida.

Por essa altura, um elemento do FC Porto já estava do lado Nascente do Estádio do Dragão, esperando por uma interrupção de jogo para entregar um alimento a Zaidu.

No caso do lateral nigeriano, foi percetível o momento em que se dirigiu à linha lateral, recebeu o alimentou, rezou e comeu, perto da meia-hora de jogo. No caso no avançado iraniano, não foi percetível se chegou a comer na primeira parte, ou apenas no intervalo.

No momento do interregno da partida, Zaidu ficou à conversa com o árbitro da partida, enquanto Taremi segiu de imediado para os balneários.