Através das redes sociais, o FC Porto apresentou nesta segunda-feira um vídeo com dois golos decisivos marcados em Lisboa com um minuto de diferença, no passado sábado.

Às 19h52, no último segundo do jogo, António Areia garantiu o triunfo da equipa de andebol portista no Pavilhão João Rocha, reduto do Sporting (28-29). Pouco depois, às 19h53, foi a vez de Zaidu Sanusi marcar o tento decisivo no clássico frente ao Benfica (0-1), ao minuto 90+4, para a Liga de futebol.

Naqueles minutos decisivos, a cerca de três quilómetros de distância, os dragões festejaram intensamente nos recintos dos rivais.

No futebol, o FC Porto garantiu a conquista do título. No andebol, os dragões aumentaram para três pontos a vantagem no topo do campeonato nacional.

Veja o vídeo: