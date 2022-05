Zaidu, jogador do FC Porto, em declarações à Sport tv no relvado do Estádio do Dragão:

«Este ano foi incrível para mim. Segundo ano no FC Porto, consegui ganhar o título nacional, ser campeão é a coisa mais importante na minha vida.

[Golo na Luz] Acreditei que íamos ganhar o jogo mas nunca pensei que iria marcar o golo.Mas acredtivamos que íamos ganhar, porque trabalhamos todos os dias para isso.

Isto é o que o mister quer de nós, laterais e extremos. Tens de fazer um sprint para chegar à área adversária, quando arranquei acreditei que ia chegar à área mas não pensei que ia marcar. Marquei um grande golo.

[Deu a camisola a Pinto da Costa] O homem é incrível. Merece a camisola, é gente boa.»