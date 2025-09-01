O FC Porto chegou a acordo com o Cagliari para a cedência a título definitivo de Zé Pedro.

Os dragões encaixam dois milhões de euros e reservam metade do passe do defesa-central de 28 anos junto do clube da Serie A italiana.

O acordo prevê também 50 por cento do valor relativo a uma futura transferência do atleta.

O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 5 por cento do montante da transação.



Zé Pedro chegou à Invicta em 2021 e disputou 50 jogos pela equipa principal do FC Porto, tendo marcado cinco golos e vencido uma Taça de Portugal e uma Supertaça.