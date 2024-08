O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de Zé Pedro até 2027.

Em comunicado e através das redes sociais, os azuis e brancos confirmaram o prolongamento do vínculo com o central de 27 anos, que foi titular nos quatro jogos oficiais do clube, neste arranque de temporada.

Pela equipa principal do FC Porto, Zé Pedro já conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ambas frente ao Sporting.

O jogador cumpre a quarta temporada no Dragão, depois de um trajeto que o levou por Vitória de Guimarães, Os Sandinenses, Vizela, Torcatense, Fafe, SC Braga e Estrela da Amadora.

«Quero deixar um agradecimento a todas as pessoas com quem me cruzei e que foram imensamente importantes neste trajeto até aqui. Vou dar sempre tudo por eles e por mim. No futuro próximo, quero trabalhar para ganhar o máximo de títulos possível pelo FC Porto», referiu ao site oficial.

Já Villas-Boas destacou que «acima de tudo é um justo reconhecimento do trabalho, um trabalho bem feito». «Desde que conquistou o seu espaço na equipa do FC Porto foi melhorando as exibições e é um justo reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a desenvolver», adiantou.