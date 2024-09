Titular e com contrato recentemente renovado até 2027, Zé Pedro vive no FC Porto o melhor momento da sua carreira. O defesa central de 27 anos falou sobre o atual contexto, sem esquecer o passado recente, em particular ao destacar os ensinamentos do capitão Pepe.

«Pepe foi um jogador muito importante, sempre procurou dar-me conselhos e ensinamentos e eu, com alguém que fica marcado na história do futebol, bebi muito do que ele me dizia. Ajudou-me e agradeço muito porque é uma pessoa que tenho bastante carinho», afirmou Zé Pedro em declarações ao Porto Canal, salientando algum dos objetivos com a camisola do FC Porto: «Desde o golo no Dragão até à conquista de títulos são alguns sonhos dentro do sonho principal. Mas tenho mais alguns para realizar e espero conseguir, como campeonato nacional ou uma competição europeia.»

Sobre a evolução no plantel portista, o central salientou que sempre acreditou «na possibilidade de ser integrado na equipa principal»: «A oportunidade surgiu. Sinto que estive preparado e dei boa resposta, fruto do trabalho desenvolvido nos anos anteriores. Confesso que era difícil acreditar e cair em mim de que tudo o que sonhei ao longo de tantos anos estar a acontecer tão rapidamente. Trabalhar todos os dias, acreditar no processo e confiar em mim que as coisas iam acontecer. Saí recompensado.»

Zé Pedro revelou ainda a sua satisfação por, depois de Sérgio Conceição, continuar a merecer a confiança de Vítor Bruno. «O grupo tem interiorizado muito bem as ideias do míster. Há coisas idênticas, com nuances diferentes. Muita coisa já estávamos identificados dos anos anteriores, tem sido experiência muito agradável pelo que temos desenvolvido e conquistado.»