Zé Pedro considera injustas as críticas à defesa dos 'Dragões' durante esta temporada. «As coisas não estão a ser vistas da forma certa, fomos uma das melhores defesas do campeonato», afirmou aos jornalistas nesta quarta-feira.

Antes do treino, com vista à preparação do jogo frente ao Inter Miami, Zé Pedro abordou o favoritismo do FC Porto para o jogo de quinta-feira: «Esperemos por isso em prática, na teoria podem dizer-se muitas coisas, mas depois quando o jogo começar são 11 para 11, a bola é redonda e temos que fazer por isso», afirmou.

Depois do empate na primeira jornada, uma vitória do FC Porto coloca os 'Dragões' a dependerem de si próprios para chegarem aos oitavos de final do Mundial de Clubes.

«Quando um treinador entra a meio da época surgem algumas dificuldades porque não há muito tempo para trabalhar. É um processo que necessita de tempo e esperamos dar melhores respostas», acrescentou.

Sobre o encontro com Messi e a «luta» para ter a camisola do argentino, Zé Pedro confessa que «vai ser uma «caça» um pouco difícil. «Primeiro vamos pensar no jogo e depois nessa parte. É um jogador que dispensa apresentações. Acima de tudo é estar concentrado na tarefa e poderemos ter sucesso», disse.

O FC Porto continua os trabalhos de preparação para o jogo frente ao Inter Miami. A partida terá início amanhã às 20 horas, hora de Portugal continental, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.