O Maisfutebol não fez nenhuma pergunta a Sérgio Conceição, na conferência pós jogo frente à Juventus, não por opção: não fez porque não lhe foi permitido. É fácil imaginar que tenha sucedido algo idêntico com outros colegas.

Mas vamos por partes.

Começando pelo início é importante referir que, por determinação da UEFA, as conferências de imprensa pós-jogo de Turim seriam virtuais: não haveria jornalistas na sala de imprensa, devendo todos ligar-se via zoom.

Nesse sentido, o Maisfutebol credenciou dois jornalistas para a conferência pós-jogo de Sérgio Conceição e atribuiu a Vítor Maia, um dos credenciados, a responsabilidade de no dia fazer o acompanhamento da mesma.

No final da semana passada foi enviado para a nossa redação um email com dois links, um para a conferência pré-jogo de Pirlo e outro para as conferências pós-jogo de Pirlo e de Sérgio Conceição. Já agora, refira-se, o treinador portista fez a conferência pré-jogo ainda no Olival, antes de viajar.

Na segunda-feira, já depois de Pirlo dar a conferência de imprensa, a Juventus enviou um novo email para os jornalistas credenciados, a recordar que as conferências pós-jogo seriam via zoom e a indicar qual o link para os jornalistas se ligarem na reunião virtual.

E aqui é que esteve o problema: o link de zoom enviado era igual ao link da conferência antes do jogo de Pirlo. Ou seja, provavelmente por um lamentável engano, a Juventus enviou para os jornalistas portugueses o link para o zoom pré-jogo e não o link para o zoom pós-jogo.

Certo é que Vítor Maia tentou ligar-se na conferência de Sérgio Conceição, sem sucesso: o link enviado no tal segundo email da Juventus não funcionou. Disso mesmo o jornalista do Maisfutebol deu nota numa mensagem enviada ao assessor do FC Porto, Rui Cerqueira.

Sem jornalistas portugueses na reunião por zoom, e por isso sem perguntas, Sérgio Conceição levantou-se e saiu, naturalmente insatisfeito, mas a verdade é que o Maisfutebol é tão alheio a esta situação quanto o FC Porto: não foi por nossa vontade que não estivemos na conferência.

A responsabilidade das ligações por zoom, refira-se, é do clube da casa.

Esta não é a primeira vez, de resto, que surgem problemas com as conferências por zoom em jogos internacionais. Já no Olympiakos-FC Porto, também da Liga dos Campeões, a ligação por zoom falhou, os jornalistas não tinham acesso ao som de Sérgio Conceição e Sérgio Conceição não conseguia ouvir os jornalistas. Mais uma vez a situação era totalmente alheia ao FC Porto, já que a responsabilidade das ligações por via digital era do Olympiakos. Na altura a situação passou despercebida porque o Porto Canal estava na sala e fez as perguntas ao treinador do FC Porto.

Já agora vale a pena referir que o CNID (Associação dos Jornalistas de Desporto) esteve durante esta quarta-feira em contacto com os órgãos de comunicação social portuguesa - havia doze credenciados para a conferência de Sérgio Conceição - para perceber o que aconteceu.

Na sequência desses contactos, e perante os problemas que as ligações por zoom têm criado, o presidente Manuel Queiroz enviou uma contestação à UEFA a manifestar preocupação pelos constrangimentos provocados no acompanhamento de uma competição tão profissional como é a Liga dos Campeões.