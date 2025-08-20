O FC Porto comunicou esta quarta-feira a saída do até agora diretor-desportivo Andoni Zubizarreta.

«A vasta experiência de Andoni Zubizarreta permitiu ao FC Porto estabelecer as bases de um projeto desportivo sólido, suscetível de se desenvolver e consolidar no futuro», escreveram os dragões em comunicado no site oficial.

«Definidas as prioridades de ambas as partes para as próximas temporadas, entendeu-se que este seria o momento mais adequado para dar por concluída a relação entre ambas», acrescenta o FC Porto.

Zubizarreta chegou ao FC Porto em 2024 após fazer parte da equipa da candidatura de André Villas-Boas que venceu as últimas eleições presidenciais dos dragões.

O diretor-desportivo de 63 anos termina assim a ligação com os «azuis e brancos» depois das passagens pelo At. Bilbao, Barcelona, Marselha e Monterrey (México).

Leia aqui o comunicado do FC Porto:

«O Futebol Clube do Porto informa os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes que o Clube e o Diretor Desportivo Andoni Zubizarreta decidiram, de forma conjunta e amigável, encerrar a sua ligação contratual.



A vasta experiência de Andoni Zubizarreta permitiu ao FC Porto estabelecer as bases de um projeto desportivo sólido, suscetível de se desenvolver e consolidar no futuro.



Andoni Zubizarreta foi, também, figura central no processo de aquisição e venda de determinados atletas que permitiram não só reforçar o plantel atual do FC Porto como promover a sua sustentabilidade financeira.



Definidas as prioridades de ambas as partes para as próximas temporadas, entendeu-se que este seria o momento mais adequado para dar por concluída a relação entre ambas.



O FC Porto deseja enaltecer o profissionalismo e a dedicação de Andoni Zubizarreta e deseja-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais no futuro.



Porto, 20 de agosto de 2025

Futebol Clube do Porto»

(Artigo atualizado às 12h25)