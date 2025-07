A conferência de imprensa de Francesco Farioli como novo técnico do FC Porto teve uma ausência muito notada.

Andoni Zubizarreta não marcou presença na sala de imprensa do Estádio do Dragão e, ao que tudo indica, está mesmo de saída do cargo de diretor desportivo do FC Porto.

A ausência foi particularmente notada, já que na plateia, de frente para Villas-Boas e Farioli, estiveram todos os vice-presidentes portistas e restantes responsáveis dos diferentes departamentos.

Ao contrário de Zubizarreta, Jorge Costa, diretor para o futebol, esteve na sala.

O Maisfutebol tentou esclarecer a ausência do espanhol na própria conferência de imprensa, porém, a apresentação de Farioli foi encurtada e vários jornalistas não tiveram direito a colocar questões ao novo técnico e ao presidente do FC Porto.

O espanhol de 63 anos chegou ao Dragão como homem de confiança de Villas-Boas, com quem tinha trabalhado no Marselha. Porém, os maus resultados desportivos nesta primeira época e alguns falhanços no mercado, além do elevado salário auferido por Zubizarreta, terão sido determinantes para a cisão neste início de época.