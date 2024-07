O Pyunik (Arménia) anunciou este domingo a contratação de João Paredes.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema arménio confirmou a chegada do avançado de 28 anos, que nas últimas duas temporadas representou o Feirense. Com formação no Sporting, João Paredes teve a época mais goleadora ao serviço da Oliveirense, onde apontou 18 golos em 28 jogos.

Com apenas um título no palmarés, conquistado ao serviço do Desp. Chaves, João Paredes parte assim para a primeira aventura no estrangeiro.