Fede Valverde tem motivos para sorrir. O jogador uruguaio abriu caminho para a vitória do Real Madrid sobre o Al Hilal por 5-3, na final do Mundial de Clubes, um dia depois de receber uma notícia extremamente positiva e porventura inesperada.

Quando marcou o primeiro golo da final - viria a bisar na partida -, Fede Varela colocou o dedo na boca a imitar um bebé e apontou para o céu. Pouco depois, através das redes sociais, a companheira Mina Bonino fez a revelação.

«Recentemente saiu uma notícia a dizer que eu tinha perdido o bebé. Não fui capaz de desmentir isso, porque era o que achávamos que ia acontecer. O bebé era incompatível com a vida. Preparámo-nos durante um mês para o pior. Como a gravidez estava muito avançada, tínhamos de o confirmar com a prova», escreveu a jornalista argentina, partilhando uma imagem do festejo do médio.

Mina Bonino diz que o casal recuperou a esperança. «Depois de ter chorado durante um mês inteiro, depois de ter feito o luto enquanto tinha na barriga o meu segundo filho, ontem chegou-nos a notícia menos esperada: o bebé está bem. Tudo está normal. Ainda não conseguimos processar isto, foi um mês muito difícil e isto é como começar de novo», concluiu a companheira de Fede Varela.