A SAD do FC Porto comunicou nesta quarta-feira, no Relatório e Contas 2019/20, que Julen Lopetegui reclama em tribunal cerca de 792 mil euros aos dragões (791,84) por créditos emergentes de acertos de IRS dos anos de 2014, 2015 e 2016.

A 28 de setembro, a SAD portista foi citada para a ação que corre no Juízo do Trabalho do Porto. As partes realizaram uma audiência a 20 de outubro mas não chegaram a acordo, pelo que nesta altura corre o prazo para os dragões contestarem a ação interposta por Julen Lopetegui.

No Relatório e Contas, a SAD do FC Porto revela ainda que chegou a acordo com o Celta de Vigo para pagar 2 milhões de euros ao clube galego, por causa de Fede Varela. O Celta pretendia uma indemnização de 10 milhões de euros pela rescisão de contrato do jogador, que seguiu para o Stade Nyonnais e pouco tempo depois para o FC Porto.

Por fim, os dragões explicam que o Palmeiras apresentou uma queixa na FIFA, a 29 de junho de 2020, referente à compensação por formação do lateral direito João Pedro, no montante de 273, 37 mil euros. A SAD do FC Porto considera que a razão não assiste ao clube brasileiro.