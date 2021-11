As equipas dos Países Baixos vão voltar a jogar sem público nas bancadas nas próximas três semanas.

A medida faz parte de um conjunto de restrições apresentado pelo governo do país para controlar o aumento de casos de infeção por Covid-19, que atingiram números recorde nesta quinta-feira.



A decisão não afeta, até ver, o Ajax-Sporting da Liga dos Campeões, agendado para 7 de dezembro.

Os clubes dos Países Baixos já vieram contestar a decisão. Também a federação holandesa de futebol emitiu um comunicado em que afirma que «o futebol não é o problema, mas vai ser punido novamente».

Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt, want die vonden niet in de stadions plaats. Lees hier het statement van het betaald voetbal:

https://t.co/uHSO8Kc2DH — KNVB (@KNVB) November 12, 2021

« Acompanhamos a evolução atual em relação ao coronavírus, mas as medidas que acabam de anunciar e que afetam o futebol profissional não surtem efeito positivo porque já não existem fontes de infeção nos estádios. Isso é conhecido de antemão, então porquê banir o público? Jogar para o público é a base do futebol profissional e os adeptos do futebol não podem ou quase não assistem a nenhum jogo há um ano e meio. Eles são mais uma vez vítimas de uma política governamental fracassada», pode ler-se na nota publicada.

As novas medidas devem ser anunciadas esta sexta-feira pelo primeiro-ministro Mark Rutte. Atualmente, cerca de 85% da população do país está vacinada.