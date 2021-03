A Federação Internacional de História de Estatísticas de Futebol divulgou esta terça-feira o ranking dos 140 melhores clubes da última década, com dois portugueses em destaque: Benfica e FC Porto.

Na lista liderada pelo Barcelona, os encarnados surgem na 20.ª posição, com 1762 pontos, um lugar acima dos dragões, que estão em 21.º, com menos quatro pontos do que o rival lisboeta.

Na lista divulgada pela IFFHS, há espaço ainda para outros dois emblemas portugueses: o Sporting, que surge na 59.ª posição, com 1371,5 pontos, e o Sp. Braga, 69.º classificado, com 1287 pontos.

Refira-se ainda que o Real Madrid é o segundo classificado deste ranking, enquanto o Bayern Munique fecha o pódio.

