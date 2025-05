A Federação Internacional de Ski e Snowboard [FIS] reuniu esta quarta-feira em Vilamoura no Centro de Congressos do Algarve, juntamente com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal [FDIP].

Estiveram reunidos mais mais de 650 delegados de 137 países, com um intuito de preparar e discutir a próxima época desportiva.

Foi a primeira vez em que Portugal foi anfitrião desta iniciativa da FIS, depois de o congresso de 2020, igualmente previsto para o país, ter sido cancelado devido à pandemia de covid-19.