A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, a criação da III Liga, a partir de 2021/22.

Será esta a designação do terceiro escalão do futebol português, que vai dar acesso à Liga Pro.

O Campeonato de Portugal não desaparece, contudo. Passará a ser o quarto escalão do futebol português, acima das competições distritais.

Mas esse novo cenário coloca-se apenas a partir da temporada 2021/22. Em 2020/21, a próxima época, o Campeonato de Portugal ainda será o terceiro escalão, composto por 96 equipas: as duas que descem do segundo escalão (a direção da Liga indicou Cova da Piedade e Casa Pia), 70 que transitam, 20 que sobem das competições regionais e quatro novas equipas B.

.

Clique na imagem para aumentar

Clique na imagem para aumentar

Depois então, em 2021/22, entrará em cena a III Liga, com 24 equipas, enquanto que o Campeonato de Portugal ficará com 60, número que será reduzido logo na época seguinte para 56.

A III Liga também terá depois uma redução, mas apenas em 2023/24, ficando com 20 equipas.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol justifica este plano com a intenção de «assegurar o maior número possível de projetos equilibrados», «aumentar a competitividade, «melhorar a qualidade de jogo» , «aproximar os adeptos do futebol local» e «criar espaços de desenvolvimento para o jovem jogador português na transição dos sub-19 para os seniores, assim como garantir um formato adequado ao que se prevê venha a ser a próxima época, no quadro da pandemia COVID-19».

Clique na imagem para aumentar

em atualização