Já é conhecido o sucessor de Duarte Gomes como Diretor Técnico de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Trata-se do antigo árbitro e ex-vice-presidente do Conselho de Arbitragem João Ferreira, que inicia funções na segunda-feira.

Ferreira foi escolhido após a demissão polémica de Gomes, que está a ser investigada pelo Ministério Público devido a uma denúncia de um árbitro profissional. Gomes participou o sucedido e entedeu não ter condições para continuar a desempenhar funções.

O caso desencadeou um inquérito interno aberto ao Presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, que já garantiu «nunca ter influenciado nenhum árbitro».

João Ferreira conta no currículo com mais de 370 jogos dirigidos (nacionais e internacionais), repartidos por 13 épocas (entre as temporadas de 2000/21 e de 2012/13). É atualmente observador internacional mas regressará a uma casa que bem conhece.

Foi o vice de Fontelas Gomes no Conselho de Arbitragem, durante o último mandato de Fernando Gomes, ex-Presidente da FPF.

[Notícia atualizada às 19h14]