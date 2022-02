A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou este sábado «total solidariedade» para com o povo ucraniano no conflito com a Rússia e vai homenagear as vítimas da guerra com um minuto de silêncio antes dos jogos das suas competições.

«A Federação Portuguesa de Futebol presta homenagem às vítimas da guerra na Ucrânia e decreta o cumprimento de um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições. A FPF manifesta total solidariedade com o povo ucraniano e lamenta profundamente o seu sofrimento», informou o organismo numa curta nota.