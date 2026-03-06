A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou um minuto de silêncio em homenagem a António Lobo Antunes, para todos os jogos que se realizam este sábado e que são organizados pelo organismo.

Através de uma curta nota partilhada no site oficial, o organismo refere que esta decisão pretende «assinalar e honrar» a memória de uma das maiores figuras da literatura portuguesa. Além disso, a FPF presta tributo a António Lobo Antunes precisamente no dia de luto nacional decretado pelo Governo.

Recorde-se que o escritor faleceu esta quinta-feira, aos 83 anos.