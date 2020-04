A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai avançar com um fundo de apoio aos clubes de futebol e futsal masculino e feminino das provas seniores não profissionais. O valor deste fundo, apurou o Maisfutebol, é de pelo menos 4,5 milhões de euros.

A medida surge em paralelo com a conclusão imediata de todas as provas nacionais não profissionais sob a égide da FPF, confirmada esta quarta-feira e que abrange o Campeonato de Portugal, as duas principais divisões de futsal e as taças desta modalidade, além da liga, da Taça de Portugal e da Taça da Liga de futebol feminino.

Ao que o nosso jornal apurou, este auxílio financeiro não deve estender-se aos clubes dos distritais, que competem nas provas das 22 associações do país.

Os moldes de candidatura ao fundo por parte dos clubes, bem como os valores possíveis a atribuir, vão ser oficializados e detalhados em breve pela FPF. Vão obedecer, contudo, tal como a linha de crédito de um milhão de euros de março, à regularização salarial existente em cada clube que participe nas provas em causa.

O organismo federativo deu, esta quarta-feira, por concluídas, «sem vencedores, todas as suas competições seniores» que se encontravam suspensas, «não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas».

Na mesma nota na qual deu conta da conclusão das provas em questão, a FPF referiu que vai indicar futuramente «os dois clubes que acedem à II Liga de futebol, bem como os representantes de Portugal na Liga dos Campeões de futebol feminino e de futsal masculino».