Campeonato de Portugal, Taça de Portugal, Liga Revelação, I Liga feminina de futebol e as I Ligas de futsal masculino e feminino. Estas são as seis competições sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que poderão realizar-se nos dois períodos de restrição de circulação do novo estado de emergência, cujas medidas entram em vigor nesta terça-feira, dia 24.

Desta forma, estas são as únicas competições nacionais organizadas pela FPF que vão poder ter jogos nos períodos entre as 23 horas de 27 de novembro (sexta-feira) e as 05h00 de 2 de dezembro (quarta-feira) e entre as 23 horas de 4 de dezembro (sexta-feira) e as 23h59 de 8 de dezembro (quarta-feira).

A restrição à realização de competições vai congelar a continuidade natural de algumas competições nesses períodos, nomeadamente as II e III divisões de futebol feminino, a II Divisão nacional de futsal masculina e feminina.

Estas datas entram também em conflito com as meias-finais e final da Taça de Portugal de futsal feminino 2019/2020, cuja «final four» está prevista para 5 e 6 de dezembro: não está ainda confirmado se estas datas se mantêm ou se vão ser alteradas.

«Os jogos agendados para o período em referência nas demais competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol não se realização e os clubes serão oportunamente informados das novas datas», refere, apenas, a nota da FPF.

Nesta altura, não está ainda confirmado se esta medida vai ser seguida por todas as associações distritais de futebol, mas a Associação de Futebol de Aveiro já avançou com a suspensão de todas as competições até 27 de dezembro.