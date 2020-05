O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, reforçou esta sexta-feira a ideia de o clube insular disputar as jornadas em falta da I Liga 2019/2020 no Funchal e diz que desafiou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a apontar a realização da final da Taça de Portugal no arquipélago da Madeira.

«Ontem fiz o desafio à Federação Portuguesa de Futebol. Em 1925/1926, foi a primeira vez na história que se jogou em campo neutro, o Marítimo jogou com o Porto em Lisboa e com o Belenenses no Porto [quando foi campeão de Portugal]. Agora, fica o desafio à Federação, pela primeira vez na história: Taça de Portugal em campo neutro na região autónoma da Madeira, nesta fortaleza. Seria também um momento histórico para a Federação. Estou a lutar por esse objetivo e, com o presidente da Associação de Futebol da Madeira, vamos ver se isso acontece», afirmou, numa conversa na rede social Facebook, à margem dos 43 anos da primeira subida do clube ao principal campeonato.

«Temos a luta da final da Taça de Portugal ser na Madeira», reforçou. Esse jogo opõe o Benfica ao FC Porto.

Um dia depois de o Marítimo ter ameaçado impugnar a I Liga caso faça os jogos caseiros fora do Funchal, Carlos Pereira reforçou a ideia no debate, que contou ainda com António Henriques, Miguel Mendonça e Rui Fontes, antigos líderes do clube.

«Nós vamos jogar na Madeira. Eu não consigo aceitar de outra forma, nós gastámos muito na infraestrutura e tem tantas ou melhores condições, é o último estádio que foi construído e com todas as condições que manda o protocolo da Direção-Geral da Saúde (DGS)», afirmou. O Marítimo tem um dos estádios de nível 1, os recomendados pela DGS para receberem uma eventual retoma da I Liga, já apontada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional para 4 de junho.