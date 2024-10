O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou, nesta sexta-feira, a abertura de um processo disciplinar ao Marítimo B, de caráter urgente. Em causa está a eventual utilização irregular de jogadores, após uma denúncia da AD Machico.

No jogo da sexta jornada da Série B do Campeonato de Portugal, disputado no dia seis de outubro, entre Marítimo B e Machico, a equipa denunciante alega que a formação secundária dos maritimistas usou quatro atletas com idade acima do permitido. O jogo terminou com a vitória dos 'verde-rubros' por 1-0.

Com cinco jogos disputados, o Marítimo B ocupa a 11.ª posição da Série B do Campeonato de Portugal, com três pontos, os mesmos do Coimbrões, 12.º, ao passo que a AD Machico ocupa o 13.º lugar, com dois pontos.