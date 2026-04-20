O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu revogar um castigo insólito imposto a André Miranda, do FC Porto B. O extremo tinha sido multado em 306 euros por um jogo em que não esteve presente.

O CD alegou que, durante o Sp. Braga-FC Porto da 27.ª jornada da Liga, na celebração após o apito final, André Miranda e Dominik Prpic tinham-se juntado aos festejos apesar de estarem fora da ficha de jogo.

Acontece que Miranda, lesionado, nem sequer estava em Braga. Por isso, o FC Porto apresentou um recurso que foi agora considerado procedente pelo referido organismo.