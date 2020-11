A Federação Portuguesa de Futebol reagendou para as 11h00 todos os jogos previstos para o fim de semana de 14 e 15 de novembro. Uma decisão com base nas restrições de circulação entre concelhos impostas com o estado de emergência, devido à covid-19.

«Para conhecimento dos sócios ordinários, clubes, sociedades desportivas e demais interessados, informamos que os jogos agendados, em todas as competições, para o fim de semana de 14 e 15 de novembro, terão início às 11:00, mantendo-se a data inicialmente agendada», pode ler-se, no comunicado da FPF.

«Contactado oficialmente o Governo, foi dada expressa concordância a decisões que determinassem a não realização de jogos nos períodos acima referidos. Os clubes podem alterar, de comum acordo, a data e hora dos jogos - designadamente para os dias 12, 13, 16 e 17 de novembro - sujeito a aprovação da FPF e até ao próximo dia 11 de novembro», acrescenta o organismo.

Refira-se que a Seleção Nacional recebe dia 14, sábado, a França, em jogo da Liga das Nações. Este encontro mantém-se para as 19h45.

Ora, como é uma data de compromissos internacionais, a I e II Ligas estão paradas, pelo que esta medida abrange maioritariamente os jogos do Campeonato de Portugal e dos campeonatos distritais. No dia 14 há um jogo da II Liga, entre o Estoril e o Cova da Piedade, que está marcado precisamente para as 11h00.

Recorde-se que o estado de emergência entrou esta segunda-feira em vigor. Ao fim de semana, existe um dever de recolher obrigatório a partir das 13h00 nos 121 concelhos de maior risco de contágio do novo coronavírus.

[Artigo atualizado]