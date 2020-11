Liga e Federação Portuguesa de Futebol reuniram nesta sexta-feira e na qual abordaram a resposta à pandemia de Covid-19. O reagendamento de jogos esteve em cima da mesa.

Numa posição conjunta, Liga e FPF informaram que vão criar dois comités: um jurídico e um clínico. O primeiro para avaliar e unificar respostas que surjam no decorrer da época, o segundo para «acompanhamento das obrigações dos clubes e Sociedades Desportivas participantes nas competições, durante toda a época desportiva».

No ponto 3 do comunicado, aborda-se os casos de encontros que não tenham lugar devido à pandemia de Covid-19.

Ali refere-se que «no melhor interesse da integridade das competições, os jogos que não se realizem por uma razão justificada com deliberação detalhada de autoridade de saúde competente, serão, no limite do que a calendarização permita, reagendados no mais curto espaço de tempo possível».

FPF e Liga vão também «estudar em conjunto eventuais alterações regulamentares» que permitam enquadrar situações de exceção suscitadas pela pandemia Covid-19.