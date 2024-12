A candidatura de Pedro Proença à presidência da Federação Portuguesa de Futebol [FPF] lançou esta segunda-feira o site oficial e as redes sociais.

Sob o mote «Unir o Futebol», a candidatura do presidente da Liga Portugal anunciou em comunicado que as redes sociais irão «apresentar progressivamente, até ao anúncio das listas candidatas [24 de janeiro] e às eleições da FPF, informação oficial, eixos programáticos e a equipa que se propõe lançar uma nova era de governação na Federação Portuguesa de Futebol, com a presidência de Pedro Proença.»

As eleições à presidência da FPF vão decorrer no próximo dia 14 de fevereiro. Até ao momento, apenas foram oficializadas candidaturas de Pedro Proença e Nuno Lobo, atual presidente da Associação de Futebol de Lisboa.