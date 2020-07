Fernando Gomes foi reeleito, esta sexta-feira, como presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para um terceiro e último mandato, até 2024, na Assembleia Geral eleitoral do organismo.

Sem oposição nas eleições, Fernando Gomes, de 68 anos, vai liderar os destinos da FPF até 2024. Foi a segunda eleição ganha sem oposição, após ter ganho em 2011 frente a Carlos Marta.

Gomes teve 74 votos a favor (90,2 por cento). Houve ainda três votos brancos e cinco nulos. Votaram 82 dos 84 delegados inscritos.

Entre as novidades na direção está o antigo futebolista Hélder Postiga, além de José Alberto da Costa Ferreira, que presidia à Associação de Futebol de Viseu. Estes acompanham os repetentes Humberto Coelho, João Vieira Pinto, Pedro Pauleta, José Couceiro, Pedro Dias, Mónica Jorge e Rui Manhoso. Da direção, registam-se as saídas de Carlos Coutada, Elísio Carneiro (transita para o Conselho Fiscal) e Júlio Vieira, além de Hermínio Loureiro, que deixou a FPF na sequência da acusação do Ministério Público na operação ‘Ajuste Secreto’, tendo sido rendido por José Couceiro.

No Conselho de Disciplina (CD) estará Cláudia Santos a liderar, sucedendo a José Manuel Meirim. Luís Verde de Sousa vai liderar o Conselho de Justiça (CJ). José Fontelas Gomes segue ao leme do Conselho de Arbitragem (CA), Ernesto Ferreira da Silva do Conselho Fiscal (CF) e José Luís Arnaut da Mesa da Assembleia-Geral (MAG).