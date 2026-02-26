A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou o falecimento de Liliana Coelho, antiga árbitra e atual observadora de arbitragem registada na Associação de Futebol de Évora.

Coelho tinha apenas 35 anos. Iniciou a sua carreira em 2012/13, tendo-se tornado observadora em 2020, primeiro distrital e depois nacional, quadro em que se encontrava atualmente, esclarece a FPF.

«Em meu nome pessoal e em nome do Conselho de Arbitragem quero apresentar as minhas mais sentidas condolências à família e aos amigos da Liliana. A nossa arbitragem fica mais pobre sempre que perdemos um dos nossos», afirmou Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem e antigo dirigente da APAF.