Federação Portuguesa de Futebol
Há 28 min
Antiga árbitra e observadora da FPF morre aos 35 anos
Liliana Coelho pertencia à Associação de Futebol de Évora
DS
Liliana Coelho pertencia à Associação de Futebol de Évora
DS
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou o falecimento de Liliana Coelho, antiga árbitra e atual observadora de arbitragem registada na Associação de Futebol de Évora.
Coelho tinha apenas 35 anos. Iniciou a sua carreira em 2012/13, tendo-se tornado observadora em 2020, primeiro distrital e depois nacional, quadro em que se encontrava atualmente, esclarece a FPF.
«Em meu nome pessoal e em nome do Conselho de Arbitragem quero apresentar as minhas mais sentidas condolências à família e aos amigos da Liliana. A nossa arbitragem fica mais pobre sempre que perdemos um dos nossos», afirmou Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem e antigo dirigente da APAF.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS