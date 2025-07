A Federação Portuguesa de Futebol anunciou através de um comunicado, na manhã desta quinta-feira, que houve 685 inscrições no concurso de admissão para a função de Delegado para a Federação Portuguesa de Futebol.

«Os números mostram-nos de forma clara que este projeto tem tudo para crescer», afirmou Helena Pires, secretária-geral da Federação Portuguesa de Futebol.

Com as inscrições encerradas a FPF irá selecionar, através de provas especificas, uma equipa de 30 pessoas que serão admitidas para a função de Delegado para as competições organizadas pela federação.

«São importantíssimos para assegurar a integridade, e para garantir que os regulamentos das competições são cumpridos. São a extensão da Federação Portuguesa de Futebol nos campos e estádios onde decorrem as nossas provas», concluiu a secretária-geral.