A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai organizar, em dezembro, a primeira edição do Grande Congresso do Futebol Português. O anúncio foi feito por Pedro Proença, este sábado, durante o primeiro Fórum do Futebol.

«Hoje lançamos o primeiro Grande Congresso do Futebol Português, espaço em que jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes vão ter um papel fundamental para lançar os alicerces para um futebol mais competitivo, justo, inclusivo e moderno. É altura de reunir e debater. Temos a responsabilidade de potenciar, valorizar e direcionar a nossa paixão imensa», disse, na Cidade do Futebol.

Desta forma, o Grande Congresso do Futebol Português vai apresentar as conclusões dos trabalhos das comissões e os caminhos a seguir pelo futebol português.

O primeiro Fórum do Futebol reuniu todos os Delegados que compõem o Assembleia Geral da FPF e o evento contou com o anúncio da composição de 19 comissões, seis permanentes. Manuel Nunes, ex-presidente da Associação de Futebol de Leiria, é o coordenador das comissões.

No total, os 19 grupos de discussão reúnem 65 membros e uma centena de peritos, num modelo renovado.