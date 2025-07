A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promove o Portugal Football Summit entre 8 e 11 de outubro, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

«O Portugal Football Summit afirma-se como uma paragem obrigatória para os principais protagonistas da indústria do futebol. Durante quatro dias, Federações, Clubes, Ligas, empresas e líderes deste ecossistema – e não só – vão reunir-se em Portugal para analisar os desafios do presente, antecipar as tendências do futuro e impulsionar soluções concretas para o desenvolvimento sustentável do futebol», lê-se, em comunicado.

Esta cimeira vai promover «painéis dedicados a temas como Desenvolvimento do Futebol, Futsal e Futebol de Praia, Inovação das Competições, Desenvolvimento de Jogadores, Futebol Feminino, Evolução na Arbitragem, Fan Engagement, Governance, Ética e Regulação, Saúde e Performance e Sustentabilidade e Inclusão».