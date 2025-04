A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira a intenção de coorganizar o Mundial feminino de 2039, conjuntamente com a Real Federação Espanhola de Futebol e a Federação Real Marroquina de Futebol.

A FPF sublinha, em comunicado, que este projeto vem na sequência da «aposta no investimento do desenvolvimento do futebol feminino».

Isto surge no mesmo dia em que saíram notícias de que a candidatura dos três referidos países ao Mundial anterior, de 2035, saiu furada devido a um erro de coordenação.

Leia a comunicado da FPF:

«Com base na política de aposta no investimento do desenvolvimento do Futebol Feminino, um dos grandes objetivos do Plano Programático desta Direção, a Federação Portuguesa de Futebol informa que está em conversações com a Real Federação Espanhola de Futebol e a Federação Real Marroquina de Futebol com vista à coorganização de um Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. A Federação Portuguesa de Futebol e as suas duas congéneres apontam para uma candidatura conjunta à organização do Mundial marcado para 2039.»