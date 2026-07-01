A demissão de Duarte Gomes enquanto Diretor Técnico de Arbitragem está a ser investigada pelo Ministério Público. Em causa estão os «motivos alegados» para esse ato, segundo um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.

Perante as razões apresentadas por Duarte Gomes, os Presidentes dos Órgãos Sociais da FPF cumpriram o Regime Jurídico da Integridade do Desporto e remeteram os «factos relatados» ao Ministério Público.

Isto indicia que Gomes denunciou alguma ilicitude dentro da organização, originando a participação disciplinar que foi enviada ao Conselho de Justiça da FPF.

A imprensa nacional refere que uma alegada ingerência na nomeação de árbitros para os jogos da Liga originou a participação. Contactado pelo Maisfutebol, Duarte Gomes escusa-se a fazer comentários sobre o sucedido.

FC Porto recorda «alertas públicos» sobre o Conselho de Arbitragem

«Aguardam as conclusões das diligências a serem efetuadas pelas entidades competentes, com a celeridade que a matéria exige», conclui a FPF em comunicado.

O FC Porto foi o primeiro clube da Liga a reagir ao sucedido. O clube diz acompanhar «com profunda preocupação e consternação os factos recentemente tornados públicos». «Sem antecipar qualquer conclusão, a gravidade institucional das denúncias agora conhecidas impõe transparência, responsabilidade e respostas urgentes», refere.

«Ao longo da última temporada, o Futebol Clube do Porto realizou diversos alertas públicos de apreensão sobre o modelo de funcionamento do atual Conselho de Arbitragem e sobre o modo como o mesmo estava a afetar o sereno funcionamento das competições e a criar instabilidade nas tomadas de decisão dos árbitros em campo. O tempo confirmou essas preocupações», lembra o clube.

O FC Porto pede «ponderação» e «intervenção institucional» a Pedro Proença, pedindo esclarecimentos a Luciano Gonçalves.

Benfica solicitou reunião de emergência com Pedro Proença

O Benfica também reagiu e diz ter solicitado «esta manhã», «uma reunião de emergência com a Direção da Federação Portuguesa de Futebol para exigir esclarecimentos completos e garantias de que a arbitragem portuguesa não continuará sujeita a pressões, condicionamentos ou influências que colocam em causa a verdade desportiva».

O clube lisboeta também fala em «alertas reiterados ao longo da última época» e reafirma que esta «esta seria uma época de tolerância zero» para o clube no tema da arbitragem.