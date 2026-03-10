Emanuel Macedo de Medeiros tomou posse, esta terça-feira, como presidente do Comité de Ética da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Mais de seis meses depois de ter sido anunciada a criação deste comité (agosto de 2025), o diretor executivo da Sport Integrity Global Alliance (SIGA) e os seus responsáveis já entraram ao serviço. Além do presidente, também José Carlos Lima, Catarina Araújo e João Paulo Almeida integram o comité, como vogais.

«Estamos hoje a assegurar o presente para que o futuro seja de grande sucesso desportivo. Os temas da ética, da transparência e da boa governação são fundamentais para o presente e futuro da FPF. Estamos a trabalhar nos mecanismos de autodefesa da credibilidade do futebol português», afirma Pedro Proença, presidente da FPF.

O Comité de Ética vai assessorar a direção do organismo na definição de políticas de integridade, monitorização do cumprimento das normas internas e emissão de pareceres sobre matérias sensíveis para a reputação da organização e do futebol português.