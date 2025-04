Pedro Proença foi recebido pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, para a primeira reunião oficial com o Governo desde que tomou posse como presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na tarde desta quinta-feira, a FPF detalhou alguns dos temas envolvidos na reunião, não fazendo qualquer referência ao diferendo entre Proença e Fernando Gomes, ex-líder federativo, tema abordado por Pedro Duarte.

«Numa nova era que se pretende ser de estreita ligação com todos os agentes e entidades, o presidente da FPF abordou com os membros do Governo os desenvolvimentos relativos ao Mundial 2030, que Portugal organizará em conjunto com Espanha e Marrocos, retomando as conversas em torno do evento.»

«Abordada nesta reunião foi também a candidatura de Portugal à organização do Campeonato da Europa Feminino em 2029 e a forma como FPF e Governo podem contornar o impacto da perda de um representante português no Comité Executivo da UEFA», lê-se.

Por último, Pedro Proença e Pedro Duarte conversaram sobre as verbas provenientes das receitas das apostas, que «representa uma inegável mais-valia para todas as federações desportivas».